Duas cobras foram capturadas em um galinheiro de uma casa em Caldas Novas, no sul de Goiás. As cobras foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros na tarde da última terça-feira (21), no Setor Morada Nobre.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das serpentes estava dentro do galinheiro e a outra em cima da tela quando foram encontradas pelos moradores do local. Em menos de 10 minutos, os militares retiraram os animais com a ajuda do pinção para réptil.

As cobras são da espécie jiboia e medem certa de um metro e meio, conforme relato do Corpo de Bombeiros. Nas imagens é possível ver que uma das serpentes está maior do que o habitual. Antes de ser capturada, a jiboia comeu uma galinha inteira.

As jiboias foram retiradas do galinheiro sem ferimentos e soltas em uma área verde escolhida pelo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras).