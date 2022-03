Cidades Duas enfermeiras morrem em acidente com ambulância na GO-060, em Claudinápolis Veículo transportava pacientes para Goiânia, entre eles uma gestante, quando o acidente aconteceu

Duas enfermeiras morreram na manhã desta segunda-feira (28) após a ambulância em que elas estavam colidir com um carro, na GO-060, em Claudinápolis. Cinco pessoas estavam na ambulância no momento do acidente, entre elas uma gestante que foi levado para o hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h10 para atuar no acidente envolvendo os dois veículos em Cla...