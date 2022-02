Cidades Duas festas encerradas em Goiânia na madrugada deste sábado. Uma delas no Beco do Codorna Festa no Beco do Codorna e reunia mais de 300 pessoas. Outro evento era realizado em boate que não tinha alvará

Duas festas clandestinas foram encerradas na madrugada deste sábado em Goiânia. Uma delas reunia cerca de 300 pessoas no Beco do Codorna, no Setor Central. Os ingressos custavam R$ 5 e R$ 10. A segunda ocorria dentro de uma boate que não possuía alvará para funcionamento. A ação foi coordenada por equipes da Central de Fiscalização e combate à Covid-19. A outra ...