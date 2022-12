Cidades Duas mulheres são presas suspeitas de furtar roupas na região da 44, em Goiânia Segundo a PM, as suspeitas disseram que já praticavam os furtos há um bom tempo; material recuperado foi encaminhado à Central de Flagrantes

Duas mulheres foram presas suspeitas de furtar roupas na região da 44, no Setor Central, em Goiânia. As acusadas foram abordadas pelos policiais quando estavam colocando algumas roupas no interior de um carro ao saírem de uma loja no sábado (3). Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), as duas disseram que não foi a primeira vez que praticaram os roubos. E...