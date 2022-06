Cidades Duas mulheres são presas suspeitas de roubar carro de brinquedo da ‘McLaren’ em parque de Anápolis Suspeitas poderão responder por furto e pegar de 1 a 4 anos de prisão, além de multa

Câmeras de segurança registraram o momento em que duas mulheres roubam um carrinho elétrico, que estava sendo alugado, no Parque Ipiranga, em Anápolis. O brinquedo foi recuperado pela Polícia Militar (PM) e as suspeitas foram encaminhadas para a delegacia na última segunda-feira (30). No vídeo, as mulheres aparecem acompanhadas de duas crianças, que passeavam no bri...