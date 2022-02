Cidades Duas mulheres são presas suspeitas de tráfico de drogas no norte de Goiás Ao todo mais de 80 quilos de drogas foram apreendidos

Duas mulheres foram presas, nesta quinta-feira (17), suspeitas de tráfico de drogas. As prisões aconteceram durante fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153 em Porangatu, no Norte de Goiás. Ao todo mais de 80 quilos de drogas foram apreendidos. A primeira detenção aconteceu no final da tarde durante a fiscalização de um ônibus que ia de Sinop,...