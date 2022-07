Cidades Duas pessoas morrem após caminhonete capotar na BR-050, em Catalão Condutor perdeu o controle de direção, desviou para o canteiro central e, na retomada, capotou e saiu da pista

Duas pessoas morreram em um acidente na BR-050, em Catalão, na manhã deste domingo (10). Geyse Carla Gonçalves Rosa, de 34 anos, morreu no local. Marcos Antônio de Sousa da Silvam de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O condutor do carro, de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e encaminhado para o hospital em estado grave. O aciden...