Um motorista de 21 anos e um passageiro morreram em um acidente na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que os homens estavam colidiu frontalmente com um caminhão betoneira. O motorista o caminhão não se feriu.

O acidente aconteceu na noite do último sábado (4), no km 66 da rodovia. Com o impacto da batida, o carro ficou destruído (veja a foto acima).

A PRF informou que quando as equipes chegaram ao local, o motorista do carro já estava sem vida e o passageiro foi levado, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao hospital de Porangatu em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro e deu negativo. A PRF ainda informou que os vestígios na pista indicam que o carro de passeio invadiu a pista contrária e não há sinais que o veículo tenha freado. No interior do veículo foram encontradas latas de cerveja dentro de um cooler (veja foto).

A Ecovias, concessionária que administra a rodovia, informou ao g1 que equipes estiveram no local. Segundo a concessionária, foi necessária a interdição parcial da pista, com trânsito fluindo por pare e siga. Entretanto, na manhã deste domingo (5) as vias já estavam liberadas.

