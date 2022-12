Duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após um carro bater em um caminhão, na BR-040, no trevo de Luziânia, cidade do Entorno do Distrito Federal. Os bombeiros informaram que o automóvel ficou totalmente destruído. A batida aconteceu na noite desta segunda-feira (5). A causa do acidente não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi chamado para atender o acidente. Uma das vítimas, que foi atendida com vida, precisou ser retirada das ferragens do veículo e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia com lesões no pescoço, face e suspeita de Trauma Cranioencefálico.

Como a identidade da vítima não foi divulgada, o POPULAR não obteve informações sobre o estado de saúde do paciente até a última atualização desta matéria.

Os bombeiros informaram que o motorista do caminhão não sofreu lesões.

Pelas imagens, é possível ter noção da gravidade do acidente. O capô do foi destruído e o teto chegou a ser arrancado.

