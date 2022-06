Cidades Duas pessoas são presas suspeitas de matar jovem com mais de 70 facadas em Formosa Investigação indica que suspeitos perseguiram e humilharam vítima por várias ruas da cidade

Dois suspeitos de matar um jovem, de 23 anos, foram presos na última terça-feira (31), pela Polícia Civil (PC), em Formosa, há 280 km da capital. Segundo laudos periciais, a vítima sofreu 74 golpes de faca, um disparo de arma de fogo no braço e pedradas na cabeça. O crime ocorreu no dia 17 de abril, no Setor Dom Bosco. “Porém, a confusão começou durante a madr...