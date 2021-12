Cidades Duas vítimas de acidente com ônibus em Aparecida de Goiânia continuam internadas Seis pessoas morreram depois da batida

Ao menos dois feridos do acidente envolvendo um ônibus na madrugada da última sexta-feira (24) na BR-153, em Aparecida de Goiânia, continuam internados neste domingo (26). A colisão deixou seis pessoas mortas e 22 feridas na véspera do Natal. Por meio de nota, a direção do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), que recebeu ao todo sete p...