Cidades Dupla é flagrada com 10 quilos de maconha em Valparaíso de Goiás Um dos detidos era foragido da Justiça do DF com quatro mandados de prisão em aberto

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (24) ao serem flagrados com 10 quilos de maconha em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, um deles é foragido da Justiça do DF e tem quatro mandados de prisão em aberto. As penas somam quase 50 anos de prisão. Durante a abordagem, ele apresentou documento falso, de acordo...