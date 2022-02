Cidades Dupla é presa com dois fuzis no Entorno do Distrito Federal Suspeitos foram autuados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

Dois homens foram presos em flagrante com dois fuzis e seis carregadores, na noite deste domingo (6), em Sobradinho, no Entorno do Distrito Federal. Os homens possuem passagens homicídio e...