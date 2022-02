Cidades Dupla é presa e adolescente apreendido suspeito de furtarem armas da Delegacia de Araguapaz Segundo informações da Polícia Militar, outros três adolescentes também teriam participado da ação e foi registrado um ato infracional

Duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido, neste sábado (26), por suspeita de furtarem armas de dentro da Delegacia de Polícia Civil em Araguapaz, no nordeste de Goiás. Segundo informações da Polícia Militar (PM), outros três adolescentes também teriam participado da ação e foi registrado um ato infracional. De acordo com a PM, com o grupo foram apreen...