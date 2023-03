Dois homens foram presos suspeitos de assaltar ao menos duas casas e até mesmo apontar uma arma para a cabeça de uma criança, em Goiânia. Marcos Antônio Braga Morais, de 22 anos, e Isaías de Matos Ferreira, de 24 anos, foram presos na última quarta-feira pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Os dois foram presos preventivamente, sendo que um deles, Marcos, já se encontrava recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia. O homem possuiu antecedentes criminais por furto, roubo, posse de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e desacato. Já Isaías foi preso no município de Breu Branco (PA).

O suspeito tinha deixado o Estado de Goiás após ser vítima de uma tentativa de homicídio com arma branca, em dezembro de 2022. O homem, de 24 anos, possui antecedentes criminais por posse de drogas para consumo pessoal e lesão corporal em situação de violência doméstica. Os investigados são suspeitos de atuar em diversos roubos na capital.

A dupla vai responder por roubo, com pena máxima podendo chegar a 10 anos de reclusão. Após 10 dias corridos da investigação, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deve o inquérito para o Poder Judiciário. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

Assaltos

No dia 17 de agosto de 2022, por volta das 20h20, uma moradora da Vila João Vaz estava sozinha em sua casa quando percebeu a entrada repentina de dois indivíduos. A dupla anunciou o assalto e usou uma faca para ameaçar a mulher, colocando um lençol em sua cabeça para dificultar a identificação.

A investigação apontou que a ação durou poucos minutos e os dois suspeitos levaram um aparelho celular, uma mochila contendo um notebook, duas alianças e uma motocicleta Honda/Biz 125. Após o crime, os dois homens fugiram na moto da vítima.

Segundo a PCGO, o segundo assalto aconteceu no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 06h00, no Setor Cândida de Morais. Uma mulher e sua filha, de seis anos, estavam dormindo em sua casa quando foram surpreendidas por dois homens armados com uma faca e uma arma de fogo.

Durante o roubo, a mulher foi segurada pelos cabelos e ameaçada de morte com a faca. Enquanto isso, o outro suspeito colocou a arma de fogo na cabeça da criança e disse que atiraria caso a mulher gritasse por socorro. Foram roubados diversos objetos da casa, dentre eles um aparelho celular, R$ 450, um botijão de gás e uma motocicleta Yamaha Factor 150, também utilizada na fuga.