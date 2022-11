Duas jovens foram presas no último domingo (13) depois que colocaram fogo na casa de uma terceira mulher, que teria discutido com elas durante uma festa em Jaraguá, a 120 km de Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Glênio Alves, a festa aconteceu no dia anterior ao crime.

“As duas mulheres estavam em uma festa com outras pessoas e acabaram discutindo com outras duas mulheres. Na sequência, elas fizeram ameaças a elas e não satisfeitas, no outro dia, elas colocaram fogo na casa de uma das envolvidas na briga, uma residência só”, detalhou o investigador.

Testemunhas disseram ter visto as duas jovens indo até a casa e começando o incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). Com isso, Glênio Alves afirma que foi possível identificar as mulheres e realizar a prisão delas em flagrante por dano qualificado.

“A autoridade policial plantonista entendeu que foi caracterizado o dano qualificado por uso de substância inflamável e fez o flagrante. Não constataram o crime de incêndio doloso”, disse o delegado. Por fim, ele conta que elas pagaram a fiança, foram liberadas e que devem responder o processo em liberdade.

