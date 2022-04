Cidades Dupla é presa suspeita de espancar e roubar camisa de torcedor do Goiás Caso aconteceu ainda durante o jogo entre Goiás e Atlético

Dois homens foram presos na tarde do último sábado (2) suspeitos de agredir um homem e roubar a camisa que ele usava, em um bar do setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Segundo a polícia, os suspeitos são torcedores do time Vila Nova e partiram para cima da vítima após ver que ela usava uma camisa da torcida organizada do Goiás, time rival. O caso aconteceu ainda durant...