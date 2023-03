Dois homens foram presos nesta quinta-feira (2) suspeitos de roubar cerca de R$ 50 mil de uma funcionária pública, de 63 anos, durante um sequestro relâmpago, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a dupla abordou a idosa quando ela saía de casa para ir ao banco realizar um depósito.

O delegado responsável pelo caso, Samuel Moura, do Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), acredita que os suspeitos sabiam que a vítima estaria com o dinheiro na bolsa. O sequestro aconteceu na manhã do dia 28 de dezembro de 2022, no setor Jardim Planalto.

Ação

“Eles abordaram a idosa nas proximidades da casa dela. A vítima saía de casa para ir ao banco fazer um depósito e tinha R$ 40 mil na bolsa. A ação inicial seria um roubo, mas eles a colocaram dentro de um carro e, por meio de ameaças com arma de fogo, descobriram que ela tinha mais dinheiro”, relata Moura.

De acordo com o investigador, eles levaram a idosa até o banco e a fizeram sacar mais R$ 9 mil. Após ser liberada, a idosa denunciou o sequestro à polícia, que iniciou as investigações. “Identificamos o carro que eles usaram e, nesta quinta-feira (2), abordamos eles no mesmo veículo, na BR-153, em Goiânia”, conta.

Durante a abordagem, os policiais identificaram mais R$ 5 mil que estavam escondidos dentro da cueca dos suspeitos, informa Moura. “Como havia um tempo grande entre o sequestro da servidora pública e a abordagem, acreditamos que o valor seria fruto de um novo crime”, destaca o investigador.

Crimes

A Polícia Civil (PC) realizou buscas no celular dos suspeitos e nas casas onde eles moravam, em Anápolis, a 59 km de Goiânia. “Identificamos que eles teriam acabado de praticar um crime contra outra idosa, de 70 anos”, informa Moura. Além da prisão preventiva, os investigados foram presos em flagrante.

“Os suspeitos vão responder por extorsão mediante restrição da liberdade contra a servidora pública e por estelionato contra idoso”, finaliza o investigador. O POPULAR não localizou a defesa dos investigados para pedir um posicionamento até a última atualização desta matéria.

