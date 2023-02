Dois homens foram presos suspeitos de se passarem por funcionários da Entidade Nacional de Eletricidade (Enel), antiga companhia de energia elétrica de Goiás, para roubarem materiais elétricos, como fios e transformadores, em Hidrolândia, cidade na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) informou que foi recuperado cerca de R$ 80 mil em equipamentos elétricos, bem como uniformes da Enel. Eles foram presos na quinta-feira (23).

Segundo a polícia, os furtos e receptação de fios aconteciam tanto na zona urbana como rural. Pelas imagens divulgadas, é possível ver que os homens tinham uniformes (de sol e chuva), fios elétricos, escadas e sinalizadores de pista.

Os suspeitos foram descobertos após compartilhamento de informações entre o serviço de inteligência da PM-GO e a empresa de energia, agora a Equatorial Energia. A companhia confirmou a parceria e ressaltou que existem critérios de identificação dos colaboradores que estão em campo.

Os trabalhadores devem usar um fardamento completo com o nome da empresa parceira, seguido de "A serviço da Enel” ou "A serviço da Equatorial”, e crachá.

Sobre o descarte dos uniformes que não estão mais em uso, a Equatorial reforçou que existe um protocolo de segurança específico para isso.

Como o nome dos homens não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial Goiás esclarece que está trabalhando em parceria com as autoridades policiais do estado para identificar casos de furtos e desvios de materiais. A distribuidora ressalta, ainda, que adota rigorosos padrões éticos em suas operações e reprova qualquer tipo de desvio de conduta.

A empresa acrescenta que existem critérios de identificação dos colaboradores da companhia em campo. Eles devem usar fardamento completo, o nome da empresa parceira, seguido de "A serviço da Enel” ou "A serviço da Equatorial”, e crachá. Além disso, a companhia reforça que existe um protocolo de segurança para garantir o descarte correto dos uniformes que não estão mais em uso.