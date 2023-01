Duas pessoas foram presas por violar a sepultura e dançar funk sobre o túmulo de uma menina de três anos, em Barro Alto, Região Central do Estado. O vídeo circulou nas redes sociais e causou revolta na população, que denunciou o caso à Polícia Civil de Goiás (PCGO). Um homem e uma mulher foram presos nesta segunda-feira (23) e soltos no mesmo dia após pagarem fiança.

Quatro pessoas participaram da violação, mas apenas as duas que aparecem no vídeo foram presas. Nas imagens, é possível perceber os dois debochando da situação e dançando funk sobre o túmulo. “A minha amiga pediu para eu prestar uma última homenagem pra ela e aqui está”, diz a mulher, enquanto toca uma música alta e seu amigo rebola sobre a sepultura.

De acordo com a Polícia Civil, o túmulo pertence à uma criança de três anos e, enquanto o grupo fazia a confusão, estava acontecendo um velório a poucos metros do local. Incomodada com a situação, uma parente da pessoa que estava sendo velada fez uma denúncia anônima à Delegacia de Barro Alto.

O caso aconteceu no domingo (22) e causou grande revolta na população do município. No Cemitério Municipal de Barro Alto, os profanadores tinham o objetivo de viralizar e ganhar fama nas redes sociais, segundo os policiais. Após repercussão do caso, a dupla gravou um vídeo nas redes sociais explicando e tentando justificar a ação.

“Estão nos crucificando, estão nos apedrejando e nos tratando como vândalos, sendo que não quebramos nada. Meu humor é pesado, sarcástico e irônico, mas foi apenas uma pequena blasfêmia”, diz o homem que dançou sobre o túmulo. “Não sabíamos que estava acontecendo um enterro próximo, nem somos de Barro Alto”, informou a mulher que gravava o vídeo na hora do ocorrido.

Prisão

A dupla foi presa em flagrante nesta segunda-feira (23) pelo crime de violação e profanação de sepultura ou urna funerária. A pena prevista para este tipo de delito varia de um a três anos, além do pagamento de multa pelos infratores.

No entanto, na noite do mesmo dia, o homem e a mulher que aparecem no vídeo foram soltos após pagarem fiança. De acordo com a Delegacia de Barro Alto, cada um dos indivíduos pagou uma fiança de quatro salários mínimos e meio.

Defesa

A defesa dos dois infratores se posicionou por meio de uma nota, alegando que os dois praticaram o ato de forma impensada e sem nenhuma intenção de desrespeitar os mortos e seus familiares. “Os investigados apresentam publicamente um pedido de desculpas a todos os familiares que tiveram seus entes sepultados no Cemitério Municipal de Barro Alto e à toda a comunidade que se sentiu ofendida”, diz a nota.

De acordo com a nota, os envolvidos se colocaram à disposição da Justiça para esclarecimentos, além de estarem submetidos à legislação penal vigente.