Cidades Dupla dopa vítima, rouba residência e acaba presa em Luziânia Homem e mulher roubaram aproximadamente R$ 3 mil

Um homem e uma mulher foram presos em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, suspeitos de dopar com remédios e roubar aproximadamente R$ 3 mil da vítima, que estava em casa com eles. A Polícia Civil (PC) informou que um deles já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime. A mulher indiciada disse que cometeu o roubo para poder usar drogas. Ambos os pre...