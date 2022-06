Cidades Dupla Henrique e Juliano faz homenagem a Marília Mendonça durante show em Goiânia Irmãos cantaram com mãe da cantora, morta em novembro do ano passado. Influenciadora que compartilhou vídeo diz que dona Ruth foi acolhida e que momento foi emocionante

Durante o show deste domingo (5) no estacionamento do estádio Serra Dourada em Goiânia, a dupla Henrique e Juliano fez homenagem para a cantora Marília Mendonça, morta em acidente de avião em novembro do ano passado. Os irmãos cantaram com a mãe da cantora, Ruth Moreira, e juntos emocionaram o público. A música escolhida para cantarem foi “Estrelinha”, gravada e lanç...