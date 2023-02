Uma dupla invadiu a casa de um idoso de 65 anos, roubou o carro dele e o agrediu antes de fugir na manhã deste domingo (5), em Catalão, no Sudeste de Goiás, informa a Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Segundo a PCGO, os dois suspeitos pularam o muro da casa e ao encontrarem o idoso, o agrediram para levarem o veículo e conseguirem fugir. O idoso contou à polícia que a casa dele já havia sido invadida quando não estava em casa na sexta-feira (3) e que tinham levado vários objetos, mas que ele apenas trocou a fechadura da porta.

Após o assalto de domingo, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo idoso que disse ter reagido, mas conseguiu descrever as características dos suspeitos aos policiais. Depois de um monitoramento da PM nas proximidades, o carro foi recuperado e uma parte dos objetos furtados anteriormente foram encontrados com a dupla.

De acordo com apuração da TV Anhanguera, o idoso recebeu atendimento médico no hospital do município e já recebeu alta. Ao POPULAR, a Polícia Civil disse que uma mulhern e dois suspeitos foram presos. A mulher não foi indiciada por não ter tido participação no momento do asssalto, mas será investigada se teve algum envolvimento no crime.

