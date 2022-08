Cidades Dupla suspeita de sequestrar motorista de aplicativo é presa em Goiânia e em Aparecida Vítima relatou que três homens entraram no carro no dia do assalto. O terceiro suspeito ainda não foi preso

Dois homens foram presos nesta terça-feira (23), ambos suspeitos de sequestrar um motorista de aplicativo, roubar o veículo e utilizar arma de fogo. As prisões aconteceram no setor Cidade Jardim, na capital, e no Setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a vítima foi abordada após atender uma corrida no Setor ...