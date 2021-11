Cidades Eclipse parcial da Lua poderá ser observado na madrugada desta sexta (19) Mesmo sendo microlua, o eclipse poderá ser observado totalmente na América do Norte e em alguns países da América do Sul; aqui no Brasil, apenas o início do fenômeno poderá ser observado, previsto para às 4h20; o ápice deve ocorrer por volta das 6h, também em horário de Brasília

Um eclipse parcial da Lua poderá ser observado na madrugada desta sexta-feira (19). É também chamado de eclipse de microlua, quando o satélite está no ponto mais afastado da órbita ao redor da Terra. As informações são da Agência Brasil. "Isso acontece porque o caminho que a Lua percorre no entorno da Terra é uma elipse, ou seja, uma circunferência levemente achata...