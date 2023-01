As obras de melhoria e restauração do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080) seguem até o próximo domingo (29). A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra o trecho, começa nesta segunda-feira (23) os serviços de tapa-buracos, remendos no pavimento e instalação e reparo de defensas.

Serão realizadas ainda a recuperação de dispositivos de drenagem e podas de vegetação. Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte, além de interdição total em alguns trechos. Essas restrições são realizadas, principalmente, entre 6 e 18h.

As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da concessionária, com prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.

Recomendações

A Ecovias do Araguaia pede atenção de motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação. A empresa ressalta ainda, que as atividades programadas estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas. Caso haja necessidade de atividades emergenciais, os serviços serão informados pelo perfil da concessionária no Twitter (@ecoviasaraguaia), que divulga diariamente os serviços em curso. Também podem ser consultados pelo telefone 0800 153 0 153, 24h por dia.

No decorrer da semana, permanecem os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, mas sem necessidade de bloqueio de via.

Confira os trechos das obras: