Edição do Sisu abre 221,7 mil vagas no País

O Ministério da Educação (MEC) ofertará 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior na primeira edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Segundo o MEC, mais de 84,5% das vagas são para instituições universidades e institutos federais.As inscrições para o Sisu serão abertas no próximo dia 15 e podem ser feitas até as 23h59 do...