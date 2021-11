Cidades Edital do vestibular 2022/1 da UEG tem 3.750 vagas Os interessados podem realizar suas inscrições dos dias 1º de dezembro a 6 de janeiro de 2022, exclusivamente pela internet

O edital de abertura do Processo Seletivo UEG 2022/1 prevê a oferta de 3.750 vagas em 32 cursos de graduação da instituição. Os interessados podem realizar suas inscrições dos dias 1º de dezembro a 6 de janeiro de 2022, exclusivamente pela internet. As provas serão realizadas em 6 de fevereiro do ano que vem e o resultado preliminar será publicado no dia 16 de mar...