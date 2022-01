Está aberta a seleção para 5 mil beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem). O edital foi lançado nesta quarta-feira (5) pelo governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Das 5 mil bolsas ofertadas, mil serão integrais e quatro mil parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitado a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitado a R$ 1.500.

As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores, R$ 2.900 para o benefício parcial e R$ 5.800 para o benefício integral.



Edital

O edital pode ser acessado no site da OVG e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 e 23 de janeiro. Os estudantes contemplados vão receber o benefício já no primeiro semestre deste ano (2022/1).

Para concorrer à bolsa do ProBem é necessário que o estudante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possua vaga na Instituição de Ensino Superior (IES). Para esse processo seletivo, a inscrição no CadÚnico precisa ter sido realizada até o dia 12 de dezembro de 2021.

Ao ser contemplado com a bolsa de estudos do ProBem, o estudante passa a contar com acompanhamento socioassistencial e participa do Banco de Oportunidades, que promove, dentre outras ações, a integração ao mundo do trabalho por meio do encaminhamento para vagas de estágios e cursos de aperfeiçoamento, além da participação em ações sociais.

De acordo com o governo estadual, o ProBem conta, atualmente, com 10 mil beneficiários e está realizando seu segundo processo seletivo.

Serviço

Assunto: Governo de Goiás e OVG lançam edital para cinco mil novas bolsas do ProBem

Quando: 10 a 23 de janeiro de 2022

Onde: Inscrições no site da OVG (www.ovg.org.br)