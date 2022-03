Cidades Educação é tema da Campanha da Fraternidade 2022 Novo arcebispo de Goiânia, dom João Justino, diz que ação focará nos impactos da pandemia no ensino brasileiro

“Fala com sabedoria, ensina com amor”. Este é o lema da Campanha da Fraternidade lançada hoje no país pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em Goiânia, a celebração de abertura, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) na manhã desta quarta-feira de Cinzas (02) foi conduzida pelo arcebispo metropolitano dom João Justino de Medeiros Silva ...