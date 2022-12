Cidades Educadores goianos repudiam extinção de cargo Projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa prevê o fim da figura do docente de apoio em sala de aula para estudantes especiais. Seduc diz que o que muda é só nomenclatura

Reportagem publicada pelo POPULAR nesta segunda-feira (12) sobre o livro lançado por alunos de educação inclusiva do Centro de Educação em Período Integral (Cepi) Hermógenes Coelho, de Araçu, reforçou o debate em razão da aprovação, pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), de proposta do Executivo que extingue a figura do professor de apoio na educação inclusiva...