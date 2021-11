Cidades Elaboradores do Enem temem represália após prova sem a 'cara do governo' Trabalhadores denunciaram suposta interferência na escolha de questões

Servidores envolvidos na elaboração do Enem 2021 temem sofrer represálias depois do primeiro dia de provas, realizado neste domingo (21). Mesmo com a pressão para que alguns temas fossem suprimidos, as questões abordaram assuntos que incomodam o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Nesta segunda (22), o presidente disse que o exame ainda apresentou “questão ...