Cidades Elevado do viaduto da Av. T-63 é liberado após incêndio que deixou trânsito interditado, em Goiânia Estrutura foi considerada estável e segura após vistoria feita pela Seinfra

O elevado do viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento da Avenida 85 com a T-63 foi liberado às 5 horas desta segunda-feira (22) depois de 37 dias de interdição. O local, que passou por um incêndio no dia 15 de julho, foi vistoriado por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) que atestaram que a estrutura está estável e segura. As últimas placas d...