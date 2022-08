De acordo com informações da Prefeitura de Goiânia, o elevado do viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento da Avenida 85 com a Avenida T-63, será liberado às 5h da próxima segunda-feira (22). Os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram vistoria nesta quinta-feira (18) e atestaram que a estrutura está estável e segura, mesmo após o incêndio no loca, no dia 15 de julho. As últimas placas de alumínio ACM (em inglês, Aluminum Composite Material), inconvenientes para o local, serão retiradas no final de semana.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) através das redes sociais nesta sexta-feira (19). “A parte alta do Viaduto José Alves de Queiroz será liberada para tráfego na segunda-feira, a partir das 5h. Neste fim de semana, será concluída a remoção das placas. A liberação ocorre após conclusão das análises técnicas, que comprovaram a segurança da estrutura”, informou.

Há também um projeto para transformar o viaduto em uma galeria de arte urbana e a proposta com o cronograma das obras está com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Incêndio

No dia 15 de julho, o viaduto foi incendiado acidentalmente pelo pintor e catador de material reciclável Baltazar Campos David, de 41 anos. Ele acendeu um pedaço de papelão com fogo para, segundo ele, procurar uma pedra de crack que havia caído em um vão entre as placas usadas esteticamente no viaduto. O homem foi indiciado pelo crime de incêndio com dolo eventual.

Crea havia recomendado, em 2019, remoção de placas do viaduto da T-63

Conforme o POPULAR mostrou, o Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO) havia recomendado à Prefeitura de Goiânia a remoção das placas de ACM do viaduto da T-63 ainda em 2019, pois além desse tipo de material se despregar facilmente do concreto, ele é combustível.