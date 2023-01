Quatro terremotos foram registrados em Goiás, no ano de 2022, pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB). O terremoto de maior magnitude ocorreu em Estrela do Norte e atingiu 3,6 pontos na escala Richter. Reportagem feita pelo O POPULAR revelou, na época, que o evento também foi sentido por moradores de Mara Rosa, que fica a 30km do epicentro dos tremores.

Terremotos também passaram pelas cidades de Bonópolis, São Miguel do Araguaia, e Jussara, variando de 2,9 graus a 3,3.

Tremor em Estrela do Norte

O terremoto ocorreu por volta de 5h da manhã e foi o 15º terremoto registrado na região Norte de Goiás desde 2010.

De acordo com a tabela Richter, este tremor pode ser considerado pequeno, perceptível para humanos mas que raramente causa danos. Danos maiores são percebidos a partir da magnitude 5, podendo danificar prédios.