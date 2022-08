Com 184 casos confirmados de varíola dos macacos nesta quinta-feira (25), o estado de Goiás analise outros 20 prováveis e mais 415 suspeitos. Até quarta-feira (24), eram 174 confirmados.

No estado, 15 municípios confirmaram casos de varíola dos macacos. Outras 57 cidades também já notificaram possíveis pacientes com a doença. Goiânia e Aparecida continuam sendo os municípios com mais casos.

A faixa etária dos pacientes está entre 9 e 64 anos e a maioria dos casos foram identificados em homens. Há apenas três mulheres com a doença.

Na última segunda-feira (22), Goiás entrou oficialmente na classificação mais alta de risco da doença (nível III), em que ocorre a transmissão local. Conforme normativas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um plano de contingência para rastrear e restringir o vírus no território goiano. O boletim Informe Monkeypox mostra que existem 4.144 casos confirmados de varíola de macacos no Brasil e 45.040 no mundo.