O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CMB-GO) resgatou duas canoas que viraram no Rio Araguaia na tarde desta sexta-feira (22). Neste sábado (23), uma lancha naufragou devido a problemas no motor. Equipe presente na Operação Férias, que faz plantão na região durante todo o mês de julho devido à alta temporada, informa que os banhistas passam bem.

Primeiro resgate

O primeiro atendimento foi realizado em uma embarcação que estava próxima a Praia do Cavalo. Cinco adultos e duas crianças - uma de dois anos e um bebê de seis meses foram resgatados. Segundo o capitão Thiago Wening, subcomandante do Posto de Aruanã - Operação Férias CBM-GO, a canoa, de seis metros, virou por excesso de peso.

De acordo com o militar, "a linha d'água estava muito baixa e a marola proporcionada pela correnteza do rio fez com que a água entrasse e, por isso, começou a afundar", disse. Então, a equipe dos bombeiros logo se movimentou até o local e retiraram as vítimas da água. Todas estavam de colete.

O resgate começou pelas crianças, uma de três anos e um bebê de colo. Uma das vítimas precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar devido a ferimento no cotovelo, por ter batido o braço na hélice da embarcação. O restante da embarcação foi atendido pela equipe de Guarda Vida do CBM-GO.

Segundo resgate

O segundo salvamento aconteceu na região da Escadaria, no qual seis pessoas estavam a bordo em uma canoa. O naufrágio foi semelhante ao primeiro, em que sobrepeso fez com que a água do rio começasse a entrar na embarcação. O capirão Wening informou que todas as pessoas usavam colete salva-vidas. Uma mulher precisou ser encaminhada ao hospital por dores na perna e um pequeno ferimento no tornozelo.

Terceiro resgate

Neste sábado (23) houve um terceiro naufrágio no Rio Araguaia por volta das 12h30 em frente ao porto principal. Uma lancha de porte médio, ocupada por seis pessoas que não usavam colete, mas que estavam com o equipamento ao alcance das mãos, começou a afundar pois o motor estava com a altura desnivelada, então a força da marola fez com que a água começasse a entrar na embarcação. As vítimas, que estavam em afogamento, foram salvas com vidas e deslocadas para a areia. A embarcação foi retirada do fundo do rio logo depois.

