Cidades Em 6 anos, Goiás perde 15% dos motoristas profissionais Trabalhadores do setor relatam que profissões estão menos atrativas, com piora na remuneração e sucateamento da qualidade de trabalho. Fenômeno já preocupa empresariado

O estado de Goiás perdeu mais de 26 mil motoristas profissionais nos últimos seis anos. O número representa uma queda de 15% do total registrado em 2016. Para os trabalhadores e especialistas do setor, o fenômeno tem relação direta com a acentuação de dificuldades vividas pela categoria. A falta de renovação, com saídas não compensadas por novos membros, já reflete em i...