Cidades Em ação do MP, servidora de Formosa é presa suspeita de desviar R$ 100 mil de terminal rodoviário Servidora é assessora especial da Prefeitura e responsável pelo recolhimento de taxas de embarque

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou, nesta terça-feira (19), uma operação contra o desvio de recursos públicos do Terminal Rodoviário de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, situação que ocorreria desde 2018. Um servidora municipal foi presa preventivamente. Ela é suspeita de ter desviado ao menos R$ 100 mil ao recolher e se apropriar de taxas de embarque p...