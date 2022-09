Cidades Em disputa por tráfico de drogas, suspeitos matam irmã de alvo, por engano, em Goiânia Jovem de 23 anos era mãe de duas crianças e foi assassinada a tiros. Objetivo era matar irmão dela, de 18 anos, envolvido em comercialização de entorpecentes

Mais de 6 meses após homicídio registrado no Setor Cândida de Moraes, dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil no último dia 30 de agosto. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022 e Davi Vieira dos Santos, vulgo Loirinho, de 18 anos, foi morto a tiros após sair de uma tabacaria na companhia de amigos. A investigação foi conduzida pela Delegacia Estadual d...