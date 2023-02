Com informações da TV Anhanguera

Leicilane Tomazini Com informações da TV Anhanguera

Em qualquer viagem de avião o passageiro precisa passar pelo raio-x de bagagem no portão de embarque do aeroporto. Essa é uma medida de segurança que impede que objetos proibidos causem risco à vida das pessoas a bordo. Em Goiânia, somente nos últimos dois meses, mais de 300 itens foram retidos no Aeroporto Santa Genoveva por serem considerados suspeitos durante a inspeção.

Conforme mostrado em reportagem da TV Anhanguera, exibida em 8 de fevereiro, a lixa de unha é a campeã de objetos barrados no raio-x do aeroporto. Além dela, a segurança também retém milhares de outros itens que precisaram ser descartados pelos passageiros, como lâminas, sprays, estiletes, tesouras, isqueiros e bebidas sem rótulos.

Alguns desses objetos podem gerar dúvida nos passageiros sobre sua permissão ou não na bagagem. Entretanto, outros são expressamente proibidos devido ao seu evidente perigo, como armas de fogo e explosivos. Ainda sim, no Aeroporto Internacional de Goiânia, passageiros já tentaram embarcar com frasco de veneno e soco inglês, que é um tipo de arma branca.

Confira alguns itens que são permitidos e outros que são proibidos na bagagem de mão, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil:

Proibidos:

Armas brancas longas, como espadas e punhais, por exemplo;

Armas de fogo;

Bestas, arco e flecha;

Aerossóis inflamáveis ou tóxicos;

Aerossóis, não inflamáveis, não tóxicos (mais do que 2 kg ou 2 L);

Alvejantes líquidos.

Permitidos:

Aparelho de barbear em cartucho;

Objetos com lâminas inferiores a 6 cm (inclusive canivetes, cortadores de unha, tesourinhas sem ponta e pinças);

Aerossóis de uso médico ou de higiene pessoal (até quatro frascos de no máximo 300 ml ou 300 g por passageiro;

Saca-rolhas;

Canetas, lápis e lapiseira inferiores a 15 cm;

Isqueiro com gás ou fluido inferior a 8 cm;

Fósforos (uma caixa com até 40 unidades por passageiro);

Bengalas, raquetes de tênis, guarda-chuvas e martelinho usados em exames médicos.

