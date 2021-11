Cidades Em Goiás, 33% dos inscritos faltam ao 1º dia do Enem 2021 Dados preliminares da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) apontam alta abstenção de estudantes para realização do exame. Nacionalmente, segundo Inep, valor chegou a 26%

Cerca de 33% dos alunos de Goiás que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 não compareceram no primeiro dia de provas realizado neste domingo (21). Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc-GO) e baseados em informações das regionais da pasta, que acompanham os estudantes cadastrados na rede estadual. ...