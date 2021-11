Cidades Em Goiás, 36% dos inscritos faltam ao Enem, diz Inep Estado teve a terceira maior abstenção do País, de acordo com dados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Após a realização do segundo dia de provas do Examen Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (28), Goiás ficou com a terceira maior abstenção do País. De acordo com dados divulgados na tarde desta segunda-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 36% dos inscritos não compareceram aos locais de prova - o que repre...