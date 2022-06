Cidades Em Goiás, cerca de 340 crianças nasceram com malformações no coração em 2022 Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita é neste domingo, 12 de junho, e alerta para necessidades dos pacientes

A cada 100 crianças nascidas no Brasil, uma apresenta a chamada cardiopatia congênita, uma malformação no coração. A estimativa do Ministério da Saúde é que a cada 20 minutos nasça um cardiopata no país. Apenas em Goiás, considerando os números do Portal da Transparência de Registro Civil, são 347 cardiopatas nascidos em Goiás no ano de 2022 e pelo menos 794 em 2021. E...