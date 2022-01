Cidades Em Goiás, crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas em breve, diz secretário Segundo Ismael Alexandrino, a imunização terá início assim que as doses chegarem ao país

O secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, afirmou nesta terça-feira (4), durante entrevista à TV Anhanguera, que as crianças entre 5 e 11 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19, assim que as doses forem disponibilizadas em Goiás. A aplicação da Pfizer nessa faixa etária foi aprovada em 16 de dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). C...