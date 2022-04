Cidades Em Goiás, mais de 700 pessoas têm membros amputados por ano Diabetes configura como maior causa de amputações com mais de 5 mil casos em 10 anos no estado. Acidentes de trânsito ocupam, nacionalmente, segundo lugar

A cada ano pelo menos 700 pessoas têm membros amputados em Goiás seja por diabetes ou por acidentes de trânsito, domésticos e de trabalho. Em todo o país, 70% do total de amputações ocorre em consequência do diabetes. No estado não é diferente e segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 5.664 pessoas tiveram membros inferiores amputados em Goiás e...