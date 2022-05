Cidades Em Goiás, menos de 15% das crianças se vacinaram contra sarampo e influenza Campanha segue até 6 de junho e pedido é de adesão. No geral, imunização infantil apresenta queda há anos e podem resultar em retorno de doenças antes erradicadas

Faltando menos de 30 dias para o fim da campanha de vacinação contra influenza e sarampo, menos de 15% das crianças de Goiás foram imunizadas. Em 2022, apenas 14,2% recebeu a vacina contra sarampo que tem como meta 95% do público e 11,7% contra influenza, cuja meta do Ministério da Saúde (MS) é de 90%. Devem receber as doses contra sarampo: crianças de 6 meses a 5 anos e...