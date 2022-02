Cidades Em Goiânia, chove em uma noite o equivalente a quatro dias Em alguns pontos da região Leste da capital, como no Jardim Olinda, o Cimehgo registrou um volume de 109mm

A chuva que caiu na noite do último domingo (6), em Goiânia, chamou atenção pelo alto volume. Em alguns pontos da região Leste da capital, como no Jardim Olinda, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) registrou um volume de 109mm, o que equivale a quatro dias de chuva em condições regulares. Além da região Leste, alguns...