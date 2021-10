Cidades Em Goiânia, jovem abre portão após atender ligação e é morto a tiros na frente de casa Outro homicídio foi registrado no Setor São José e um homem de 21 anos foi morto durante uma reunião

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (28) no setor Cândida de Morais, em Goiânia Ele morava com os pais e estava em casa quando o telefone tocou. Após atender, foi abrir o portão e foi atingido por disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu sem ser identificado. Segundo informações da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (...