Cidades Em Goiânia, projeto de Cidade inteligente fica no papel Programa que visa maior monitoramento da capial e avanço nos serviços aos cidadãos, como internet pública, ainda não foi efetivado pelo Paço Municipal

A criação de um programa para instituir Goiânia entre as cidades inteligentes do mundo, em que a oferta de dados e de serviços seja feita de forma eficaz, foi um dos principais pontos da campanha que elegeu a chapa Maguito Vilela (MDB) e Rogério Cruz (Republicanos) em 2020 para o Paço Municipal. Um ano e quatro meses depois, no entanto, os benefícios prometidos, como pontos púb...